Общество

Субботники проведут в Пскове в октябре

Месячник по благоустройству и санитарной уборке территории муниципального образования «Город Псков» организуют с 1 по 31 октября, следует из постановления администрации города.

«Провести с 1 октября по 31 октября месячник по благоустройству и санитарной уборке территории муниципального образования "Город Псков". Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории муниципального образования "Город Псков", провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», - говорится в постановлении.

Субботники проведут в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания.