Общество

Около 40 будущих мам участвуют в октябрьском курсе «Школы материнства» в Пскове

В Псковском перинатальном центре во вторник, 8 октября, стартовал новый поток «Школы материнства» — ежемесячного курса подготовки к родам. В нем принимают участие около 40 женщин, которые готовятся стать матерями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Проект реализуется бесплатно для всех желающих и представляет собой возможность лично познакомиться со специалистами перинатального центра, морально подготовиться к процессу родов и узнать больше о жизни женщины и семьи в новом статусе.

Подготовка к родам включает в себя несколько важных аспектов. Врачи, акушеры, детские медицинские сестры, психологи, инструкторы перинатальной йоги, юристы, сотрудники регионального комитета по социальной защите и инспекторы ДПС делятся с будущими матерями важной информацией, которая поможет им на этапе подготовки к родам и в первые годы воспитания малыша.

В программе курса обсуждаются виды анестезии в акушерской практике, особенности физической нагрузки в беременность и после родов, грудное вскармливание, выплаты и пособия, а также многие другие вопросы, волнующие будущих мам.

Главная цель курса — помочь избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.

Записаться на курсы подготовки к родам можно по телефону: 8-905-295-59-22 в будние дни с 9:00 до 17:00.

Отметим, поддержка материнства, детства и многодетных семей — приоритетные направления президентского национального проекта «Демография».