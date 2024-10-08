Общество

14 тысяч зараженных немецких луковиц тюльпанов уничтожат в Псковской области

14 тысяч немецких луковиц тюльпанов будут уничтожены в Псковской области из-за заражения цветочным трипсом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения, расположенном в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля 14 000 луковиц тюльпанов, выращенных в Германии, было обнаружено опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Партия подкарантинной продукции ввозилась из Литвы в Москву.

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность импортной партии луковиц западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg).

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, партия заражённых луковиц по решению собственника будет уничтожена.