Общество

В Рособрнадзоре допустили изменение формата ОГЭ

В ближайшие годы формат основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятых классов и процесс поступления в колледжи и техникумы могут измениться, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Отбор в техникумы не такой прозрачный и объективный, как сдача единого государственного экзамена. Этот вопрос обсуждается, и, скорее всего, не в этом году, сразу вам говорю, ближайшие годы, форма ОГЭ, в том числе расчет оценки, применение результатов, выбора предметов – это все, скорее всего, претерпит изменения», - сказал Музаев на всероссийской встрече с родителями учащихся в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Глава Рособрнадзора отметил, что данные изменения необходимы для того, чтобы появилось понимание, в каких школах и колледжах учитывать результаты экзаменов, пишет РИА Новости.

«Если это инженерный техникум, важно, чтобы не средний балл аттестата был (учитывался - ред.), а оценки за математику, физику, биологию, химию - они важны. Если это гуманитарные техникумы, то важны другие предметы. А вот это все сейчас - ОГЭ и аттестат среднего образования - не учитывается, поэтому здесь грядут изменения, но не в этом году», - заключил Музаев.