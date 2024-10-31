Общество

Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов

C 1 ноября клиенты Sber Private Banking смогут делиться привилегиями со своими близкими. С этого дня не только клиенту, но и его близкому кругу доступны: эксклюзивная линейка вкладов и накопительных счетов с повышенной доходностью, индивидуальные условия по кредитам, максимальный набор привилегий в путешествиях, скидки в самые престижные рестораны, юридическая и налоговая поддержка и многое другое https://sberpb.ru/banking_services.

Близких можно будет добавить в группу обслуживания и учитывать совместный баланс. Это высокотехнологичное решение для состоятельных клиентов упрощает управление активами и открывает доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов.

«В Sber Private Banking мы хотим обеспечить максимальный комфорт и функционал как самому клиенту, так и его близким. Хотим быть полезными не только в финансовых аспектах, но и в вопросах медицины, образования, наследования, благотворительности и многих-многих других. Это новый уровень доверия, новый уровень отношений. Наша цель — выйти за границы банковского обслуживания и помогать людям и их семьям решать любые жизненные задачи», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Sber Private Banking — Sber Private Banking — подразделение Сбера для владельцев крупного частного капитала, которое сопровождает проекты и сделки клиентов любого формата. Нестандартные решения — преимущество Sber Private Banking. Клиент может получить помощь в решении практически любых жизненных задач благодаря широкому спектру услуг и сервисов Семейного офиса. Только в Sber Private Banking клиенту доступны все необходимые сервисы по управлению делами семьи — от структурирования денежных потоков, юридической защиты и налоговых сервисов до благотворительности и грамотного оформления вопросов наследования. Sber Private Banking — лучший Private Banking в России по версии Frank Private Banking Awards 2024.

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