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Общество

Делегация Псковской области принимает участие в форуме Общественной палаты РФ

01.11.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Итоговый форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» проходит в Москве с 1 по 2 ноября. В состав делегации Псковской области вошли председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, член Общественной палаты РФ от региона, директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова и заместитель начальника управления внутренней политики правительства Псковской области Ольга Шрайнер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Тема форума этого года — «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени».

«Состоялось пленарное заседание, в котором приняли участие представители Общественной палаты РФ, региональных палат, социально ориентированных НКО и другие. На нем рассмотрели различные проекты, представили проект ежегодного доклада о состоянии гражданского общества и опыт регионов по реализации мероприятий в рамках Года семьи, поддержке участников СВО. Работа секций продолжается», — сказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

В ходе секционных дискуссий форума участники вносят предложения по доработке доклада. Поделиться своими мнениями могут члены ОП РФ, гражданские активисты, лидеры мнений, представители социально ориентированного бизнеса, СМИ, органов публичной власти.

Обсуждают на форуме и вопросы сохранения и развития традиций. Одно из таких мероприятий — круглый стол на тему «Русский стиль: сохранение культурных традиций и продвижение духовных ценностей в современных условиях».

«На круглом столе представили различные инициативы и практики по популяризации нашей культуры и ценностей. Полученный опыт можно использовать и в нашем регионе, в котором к этой теме уделяется особое внимание — проводятся различные патриотические мероприятия и форумы, направленные на сохранение исторической памяти», — добавил Александр Седунов.

Программа форума разбита на тематические треки: «Год семьи», «Единство ради победы», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Международное сотрудничество», «Молодежь России», «Некоммерческий сектор», «Общественный контроль», «Устойчивое развитие». На площадке также состоится презентация рейтинга «Регион НКО-2024» и рейтинга эффективности работы общественных советов в 2024 году.

«Форум "Сообщество" — это площадка для коммуникации. Обязательно с коллегами обсудим, в том числе применительно к нашему региону, различный опыт и практики. Работа площадок будет транслироваться, поэтому каждый может присоединиться к форуму онлайн. Для себя отмечу несколько площадок — в Псковской области активно реализуется программа поддержки переселения соотечественников. Один из треков форума будет посвящен вопросам помощи переезжающим, адаптации их в российском обществе, в том числе с помощью социально ориентированных НКО», — сказала член Общественной палаты РФ от региона Наталья Исакова.

Наталья Исакова добавила, что Год назад, как раз в дни проведения форума, вышел указ президента Российской Федерации о создании Национального центра исторической памяти. «Неоднократно за это время приходилось принимать участие в мероприятиях центра, делиться опытом сохранения и увековечения памяти о событиях Великой Отечественной войны, в том числе о трагедии мирного населения, деятельности первого в России Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области. На одной из площадок форума будут обсуждаться первые итоги их работы», — продолжила она.

Также заместитель начальника управления внутренней политики правительства Псковской области Ольга Шрайнер выступит спикером на одной из секций, где эксперты рассмотрят работу Общественных советов при федеральных и региональных органах исполнительной власти. Планируется обсудить вопросы нормативно-правовой базы, регулирующей образование и деятельность общественных советов, участия общественных палат в их формировании и оценке.

Ранее, накануне форума, состоялось заседание Совета общественных палат России, участие в котором принял председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов. Так, несколько выступлений были посвящены итогам взаимодействия Общественных палат в регионах и Общественной палаты РФ в 2024 году. Особое внимание уделили участию палат в общественном наблюдении на выборах и в мероприятиях, посвященных Году семьи.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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