Общество

Шоу талантов устроят финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» 3 ноября

Шоу талантов, организованное в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024», состоится 3 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На сцене выступят финалистки главного фестиваля красоты региона, которые продемонстрируют свои творческие номера и поборются за место в тройке лидеров.

Участницы шоу представят свои таланты. Те, кто займет призовые места, получат возможность выступить на финальном шоу от каждой категории — Мисс и Миссис.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.