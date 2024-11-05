Общество

В Псковском филиале университета ФСИН России стартовала неделя русского языка

В Псковском филиале университета ФСИН России проходит информационно-просветительская акция «Неделя русского языка» с 5 по 8 ноября, организатором которой ежегодно выступает кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В этом году неделю русского языка открыл круглый стол, в ходе которого первокурсники, обучающиеся в Псковском филиале университета, из более чем 20 регионов России презентовали диалекты и говоры своего территориального округа – Псковской и Новгородской областей, Зауралья и Урала, Поморья и Сибири.

«Научные и творческие мероприятия недели русского языка не только имеют большое просветительское значение, но и решают задачи воспитательного характера: через язык и культуру других регионов происходит объединение и сплочение курсантов, которые приехали на обучение в Псков из разных уголков нашей необъятной страны», – отметила доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Наталия Иванова.

В течение недели курсанты станут участниками творческих мероприятий и конкурсов, включая интеллектуальные игры, посвященные значимости русского языка, его эволюции и нормам литературного употребления в современном мире.