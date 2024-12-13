Общество

Россиян ожидает три выходных дня перед Новым годом

Три выходных ожидают россиян перед новогодними праздниками, всего же на новогодние каникулы в 2025 году придется 11 дней. Как следует из утвержденного кабмином производственного календаря, этому будет предшествовать шестидневная рабочая неделя.

Суббота, 28 декабря, будет рабочим днем, 29, 30 и 31 декабря будут последними выходными уходящего года, а в 2025 году каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее заявил, что такой вариант графика выходных и праздничных дней на его взгляд удобнее. «Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее», - заявил министр, комментируя инициативу сделать 28 декабря выходным днем. По словам Котякова, в ином случае на 31 декабря выпадал рабочий день, что разбило бы 11 дней новогодних каникул, пишет ТАСС.