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Добыча угля в России в 2024 году будет на процент ниже, чем в 2023 году

Добыча угля в России в 2024 году будет на один процент ниже, чем в 2023 году, в 2025 году планируется выйти на такой же показатель, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В целом могу сказать, что уровень добычи в этом году у нас ожидается примерно на 1% ниже, чем в 2023 году, в следующем году мы планируем выйти на такой же показатель», - сказал Новак журналистам.

Вице-премьер уточнил, что объем вывоза угля из Кемеровской области в восточном направлении в 2024 году ожидается в районе 54,1 миллиона тонн, что соответствует показателям 2023 года, пишет РИА Новости.

«У нас будет увеличиваться поставка угля для внутреннего рынка, а также будет обеспечиваться возможность вывоза этой продукции на экспорт», - добавил он.