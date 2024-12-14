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ЖКХ

Константин Болотин: Псковичи ответственно подходят к оплате услуг «Горводоканала»

16.12.2024 10:33|ПсковКомментариев: 0

Отключить водоснабжение в отдельно взятой квартире должника технически невозможно — придется отключать весь дом. А значит пострадают в том числе и те, кто исправно платит за услугу. Поэтому в утверждении такой меры на законодательном уровне директор псковского «Горводоканала» Константин Болотин не видит никакого смысла. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM. 

На днях председатель совета директоров «Росводоканала» Максим Широков предложил отключать россиян от водоснабжения за долги по платежам. Если быть точнее, он высказал мнение, что правительству России необходимо предоставить работающим в сфере ЖКХ компаниям больше возможностей для отключения водоснабжения должникам, поскольку любой неплатеж, особенно в тарифном бизнесе, мгновенно подрезает ресурсоснабжающей организации крылья.

По мнению Константина Болотина, такая мера будет работать только для людей, живущих в частных домах, у кого есть отдельный ввод, но таких на общем фоне немного. 

«Мы работаем всеми методами, которыми сегодня разрешает нам наше российское законодательство. Это обращение в суд, это судебные приказы, это работа с судебными приставами и работа с нашими банками, которые посредством получения документов на оплату взыскивают деньги должников, у кого есть карты и зарплатные проекты. Если взять в общем, то у нас сегодня по городу Пскову среднегодовой процент собираемости — около 98 процентов, то есть в общем наши граждане достаточно ответственно подходят и стараются гасить свою задолженность. Естественно, есть некий социальный пласт людей, которые, скажем, либо вообще не платят, либо платят с большими перерывами», - прокомментировал инициативу Константин Болотин.

Пресс-портрет
Болотин Константин Васильевич Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»
Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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