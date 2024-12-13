Общество

Катание с горок оказалось самым опасным из зимних развлечений на воздухе

Из всех зимних развлечений на воздухе больше всего травм приносит катание с ледяных горок, сообщили в страховых компаниях. Именно на эту активность пришлась четверть случаев за последние три сезона, когда люди обращались за выплатами. В 2024 году уже есть первые пострадавшие и даже погибшие при катании на горках.

Изображение от freepik

«Травмы в этих случаях варьируются от ушибов до переломов. Одним из крупных случаев стала компенсация в 30 тыс. рублей за сколотый зуб и 18 тыс. рублей за перелом ключицы», — рассказал начальник отдела выплат по личному страхованию «Росгосстраха» Антон Маляров.

Первые пострадавшие от таких зимних забав уже зафиксированы и в этом сезоне. Так, в Нижнем Новгороде ребенок попал под машину, когда катался на тюбинге. Мальчика госпитализировали. Инцидент произошел 11 декабря в селе Кочетовка: на одной из улиц автомобиль Toyota Land Cruiser Prado наехал на «ватрушку», в которой находился семилетний мальчик. Водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что пес тянул тюбинг перед внедорожником и в какой-то момент бросился наперерез дороге. Водитель резко затормозил, но «ватрушка» все же попала под машину, пишут «Известия».

Еще двое детей пострадали в Алтайском крае после катания с горки на тюбингах, сообщала станция скорой медицинской помощи Бийска. Мальчики семи и восьми лет столкнулись с деревом — они находятся в состоянии средней степени тяжести.