ЖКХ

«Россети» расширили парк спецтехники для обслуживания магистральных сетей в СЗФО

67 новых машин для ремонта и обслуживания объектов, обеспечивающих электроснабжение потребителей в Карелии, Коми, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, поступили в филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Россетей».

Фото: ПАО «Россети»

Парк спецтехники увеличился до 520 единиц. Программа обновления сформирована с учетом климатических особенностей регионов. Все машины произведены в России. В том числе это колесные вездеходы, гусеничные снегоболотоходы, а также снегоходы, способные передвигаться по труднодоступной местности.

Также парк спецтехники пополнили экскаваторы-погрузчики, тягачи, созданные для работы в условиях бездорожья и мягкого грунта, гусеничные тракторы, автокраны и машины с мульчером, которые используются при расчистке просек линий электропередачи.

Наибольшее число машин – в общей сложности 43 единицы – поступило на предприятия, обслуживающие энергообъекты в Коми и Архангельской области, северных районах Карелии и Мурманской области. В основном это высокопроходимая техника грузоподъемностью до 25 тонн.