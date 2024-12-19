ЖКХ

«Новый год без долгов»: акция по списанию пени стартовала в «Горводоканале»

Ежегодная акция по списанию пени стартовала на муниципальном предприятии города Пскова «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Если абонент напрямую оплачивает холодное водоснабжение и водоотведение «Горводоканалу», он может погасить накопившуюся задолженность за услуги. Для этого нужно успеть до 29 декабря подать заявление с просьбой списать пени по электронной почте: office@vdkpskov.ru или прийти лично с заявлением в главное управление предприятия по адресу: улица Советской Армии, 49А.