Юрисконсульт требуется в ОМВД России по городу Великие Луки

В ОМВД России по городу Великие Луки требуется юрисконсульт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Опыт работы не обязателен. Рабочий график: 5/2
Требования:
- юридическое образование;
- наличие базовых знаний: порядка работы с документацией, подготовки деловой корреспонденции, норм делового этикета;
- навыки работы в справочно-правовых системах, умение пользоваться оргтехникой.
Условия:
- ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней, а также дополнительный оплачиваемый отпуск (за выслугу лет);
- установление дополнительных надбавок за особые условия службы, а также в зависимости от стажа;
- иные гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская дом №14, кабинет № 322, телефон 3-02-41 ( отдел кадров).
Резюме отправлять на электронный адрес : nat.600@yandex.ru