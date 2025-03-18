Общество

Жители Псковской области пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей

Группа Ренессанс Страхование и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, какой размер зарплаты жители Псковской области хотели бы видеть у своих детей, опросив свыше полутора тысяч родителей из крупных городов России. Желаемым медианным доходом оказалась сумма более 200 тысяч рублей.

Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тысяч рублей устроил бы всего 1% опрошенных жителей Псковской области. Еще 25% местных жителей были бы не против, если бы их ребенок получал 100-150 тысяч рублей. И 40% участников опроса рассчитывают на доход в размере 150–200 тысяч рублей в месяц.

Еще 12% участников опроса или каждый шестой респондент в Псковской области хотели бы, чтобы ребенок получал 200-300 тысяч рублей в месяц, 8% — на уровне 300–500 тысяч рублей Каждый десятый или 11% жителей региона заявили, что ежемесячный доход их детей будет превышать 500 тысяч рублей. Еще 3% мечтают, чтобы их дети зарабатывали более 1 млн рублей в месяц.

При этом примечательно, что абсолютное большинство участников опроса считают, что деньги — это не первое, чем стоит руководствоваться при выборе профессии. Большинство опрошенных, а именно каждый второй, убеждены, что важнее всего осознать, насколько конкретная профессия подходит человеку и будет ли она ему нравиться. С точки зрения четверти респондентов (28%), нужно исходить из того, позволит ли выбранная профессия самореализоваться. И «лишь» 15% считают главным критерием деньги.