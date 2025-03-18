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Общество

В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников спецоперации

18.03.2025 09:35|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в палату законопроект, которым предлагается ввести единый федеральный стандарт социальной помощи участникам спецоперации и членам их семей. Соавтором законопроекта стал лидер партии Сергей Миронов. Как сообщили в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Думы во вторник.

«Настоящим проектом федерального закона устанавливаются единые для всех регионов России меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что единые меры поддержки включают социальные гарантии, финансируемые за счёт региональных бюджетов.

В документах говорится, что льготы предусмотрены для участников СВО, включая ветеранов боевых действий и лиц, воевавших в Донбассе с 2014 года. Также меры поддержки, согласно проекту федерального закона, распространяются на семьи погибших и умерших военных, их супругов, несовершеннолетних детей, студентов-очников до 23 лет, родителей и иждивенцев, пишет РИА Новости

В сопроводительных документах в числе предлагаемых мер указаны освобождение от транспортного налога, предоставление бесплатных земельных участков, компенсация расходов на ЖКХ и капремонт, льготы на образование (внеочередное зачисление в государственные образовательные учреждения рядом с домом, бесплатное горячее питание, продлёнка, спортивные секции), льготные путёвки в лагеря, социальное обслуживание, помощь в трудоустройстве, юридические консультации и психологическая поддержка.

Комментируя инициативу, Миронов рассказал, что первые проблемы, связанные с социальной поддержкой участников СВО, возникли ещё три года назад.

Лидер эсеров отметил, что на встречах с избирателями он часто слышит абсолютно справедливые слова о том, что все добровольцы и военнослужащие РФ воюют одинаково, а льготы в каждом регионе разные.

«Для решения этой проблемы партия "Справедливая Россия – За правду" разработала единый федеральный стандарт соцпомощи участникам спецоперации. Мы взяли лучший региональный опыт, собрали экспертные предложения и включили в стандарт максимально широкий набор льгот», – заключил депутат Госдумы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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