Общество

Сбер: Жители СЗФО оплатили улыбкой товары и услуги на 5,5 млрд рублей

Объем биометрических платежей, совершённых в СЗФО за последние 12 месяцев, превысил 5,5 млрд рублей, сообщил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Биоэквайринговый сервис «Оплата улыбкой» пользуется наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге (40,2% от суммы общего объема). Также по объемам оплат лидируют Архангельская (10,9%), Ленинградская (10%), Вологодская (8,6%) и Калининградская областях (7,2%). Эти регионы также и лидеры по количеству уникальных пользователей сервиса. C марта 2024 года по март 2025-го было совершено более 6,1 млн транзакций.