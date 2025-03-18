Общество

Жители и гости Псковской области оставили на чай более 9 млн рублей за год — Сбер

Жители и гости Северо-Западного федерального округа с помощью сервиса СберЧаевые выразили свою благодарность за обслуживание, перечислив более 600 млн рублей за последние 12 месяцев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера, в Псковской области за год при помощи сервиса «на чай» оставили более 9 млн рублей.

В Санкт-Петербурге эта сумма составила 410,7 млн рублей, в Калининградской области превысила 53,8 млн рублей, а в Мурманской области — 28 млн рублей.

В Архангельской области общая сумма чаевых составила 25,6 млн рублей. В Ленинградской области пользователи сервиса оставили 24 млн рублей, в Вологодской области — 22,8 млн рублей, в Республике Карелия — 13,4 млн рублей, в Псковской области — 9,3 млн рублей, в Новгородской области — 9,0 млн рублей, в Республике Коми — 3,1 млн рублей.