Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Снять проклятие
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Эхо несостоявшегося теракта
самозапрет на получение кредита
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Как отправить ребенка в летний лагерь
«Лёгкая кухня» Классические блины
 
 
 
ещё Общество 18.03.2025 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 20.03.2025 12:020 7% псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства — опрос 20.03.2025 11:550 Жители и гости Псковской области оставили на чай более 9 млн рублей за год — Сбер 20.03.2025 11:450 Ограничительные меры из-за ОРВИ ввели в учреждениях допобразования Псковской области 20.03.2025 11:400 Образовательный интенсив по добровольчеству организуют в Пскове 21 марта 20.03.2025 11:370 Минпросвещения готовит список мультфильмов и книг для семейного досуга
 
 
 
Самое популярное 17.03.2025 22:188 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  13.03.2025 21:465 Жилой комплекс премиум-класса «Великий берег» возведут в Пскове 18.03.2025 13:370 Отец и сын погибли на зимней рыбалке в Псковской области 16.03.2025 15:200 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове 15.03.2025 13:200 Интерактив: три аллеи в Великих Луках от инициатора-краеведа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минпросвещения готовит список мультфильмов и книг для семейного досуга

20.03.2025 11:37|ПсковКомментариев: 0

Минпросвещения РФ готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга, в ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам планируется направить в регионы. Об этом говорится в презентации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, представленной им на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

В презентации говорится, что в части воспитательной работы Минпросвещения готовит списки фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга.

«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», - добавил министр.

Перечень рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов разрабатывает центр "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете, при Минпросвещения РФ проведены более 30 встреч с экспертами для завершения подготовки списка, ранее сообщал замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Владимир Кикнадзе, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 153 человека
20.03.2025, 12:020 7% псковичей сталкивались с харассментом со стороны руководства — опрос 20.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 марта 20.03.2025, 11:550 Жители и гости Псковской области оставили на чай более 9 млн рублей за год — Сбер 20.03.2025, 11:500 Псковичей пригласили к участию в конкурсе открыток к 9 Мая
20.03.2025, 11:450 Ограничительные меры из-за ОРВИ ввели в учреждениях допобразования Псковской области 20.03.2025, 11:400 Образовательный интенсив по добровольчеству организуют в Пскове 21 марта 20.03.2025, 11:370 Минпросвещения готовит список мультфильмов и книг для семейного досуга 20.03.2025, 11:330 Пскович в нетрезвом виде пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции
20.03.2025, 11:260 «Сообразим на троих»: Нюансы переговорного процесса, партии на марше и где в Пскове место Довмонту? 20.03.2025, 11:240 Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13% 20.03.2025, 11:230 Мошенники выманили более миллиона рублей у жителей Псковской области 20.03.2025, 11:090 Стихийную свалку на улице Вокзальной в Пскове уберут до 26 марта
20.03.2025, 11:070 Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове. ФОТО 20.03.2025, 10:570 «Креативная экономика»: Как начать свое дело и чем может помочь государство 20.03.2025, 10:540 Светофор, опора освещения, растяжка со знаками и два автомобиля повреждены в ДТП в Пскове 20.03.2025, 10:500 Денежные переводы жертв мошенников будут дополнительно проверять 
20.03.2025, 10:450 Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове 20.03.2025, 10:420 Медики рассказали о главной опасности «попкорновой болезни» 20.03.2025, 10:380 Более 40 человек погибли в результате 106 торнадо за два дня в США 20.03.2025, 10:360 Монтаж кровельного покрытия ведется в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах
20.03.2025, 10:240 Ямочный ремонт проведут на проспекте Ленина в Великих Луках 20.03.2025, 10:210 Сбер: Жители СЗФО оплатили улыбкой товары и услуги на 5,5 млрд рублей 20.03.2025, 10:160 Руководство Дедовичского райкома КПРФ сложило с себя полномочия из-за утраты доверия к партийному руководству 20.03.2025, 10:000 Весеннее равноденствие, психология обновления, архетипы прошлого и современные практики самонастройки
20.03.2025, 09:560 Алексей Прокофьев оставит пост руководителя невельской больницы 20.03.2025, 09:510 75% россиян не могут позволить себе покупку квартиры — опрос 20.03.2025, 09:440 Ландшафтный пожар ликвидировали в Великих Луках 20.03.2025, 09:430 В России предлагают ввести акциз на чипсы и запретить их продажу детям
20.03.2025, 09:300 Учитель истории из Пскова: На примере Татищева можно научить детей любить Родину 20.03.2025, 09:300 Более 40% опрошенных россиян считают себя экологически грамотными 20.03.2025, 09:151 В Псковской области сферы добычи сырья и образования стали лидерами по росту зарплат 20.03.2025, 09:000 Мусоросборочная камера горела в доме на Рижском проспекте в Пскове
20.03.2025, 08:400 ФССП взыскала с Google 8 млрд рублей 20.03.2025, 08:200 Минтруд предложил сократить список профессий для упрощенного получения ВНЖ 20.03.2025, 08:000 День Земли отмечают 20 марта 20.03.2025, 07:300 В Псковской гимназии прошли антинаркотические лекции
20.03.2025, 07:000 День весеннего равноденствия празднуют 20 марта 19.03.2025, 23:180 Псковский музей-заповедник занял четвертую позицию в медиарейтинге МИА «Россия сегодня» 19.03.2025, 22:110 Захоронение новорожденного ребенка жительницей Палкино обсудили в программе на НТВ 19.03.2025, 21:400 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества при трудоустройстве
19.03.2025, 21:200 В Пскове устранили нарушения на железнодорожных переездах по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова 19.03.2025, 21:000 Судебные приставы разыскивали мотоцикл, спрятанный псковской автошколой 19.03.2025, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 20 марта 19.03.2025, 20:200 «Концерт для контрабаса с абсурдом» дают в Пскове на Фестивале русской музыки. ФОТО
19.03.2025, 20:000 В России увеличилось количество IT-преступлений 19.03.2025, 19:400 Открытая научно-практическая конференция пройдёт на базе Великолукской академии физической культуры 19.03.2025, 19:203 Петр Алексеенко: Верните нам здание псковской филармонии, и мы будем ремонтировать памятники Ленину 19.03.2025, 19:200 Догазификация частных домов началась в Пушкинских Горах
19.03.2025, 19:000 Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире 19.03.2025, 18:400 Началась регистрация на Псковский региональный фестиваль «Всероссийской студенческой весны»  19.03.2025, 18:301 Педагог дала рекомендации по воспитанию патриотизма без перегибов 19.03.2025, 18:210 Участок автомобильной дороги по Хлебному проезду в Пскове закроют с 24 по 28 марта
19.03.2025, 18:180 «Собственной персоной» с Петром Алексеенко. ВИДЕО 19.03.2025, 18:170 Псковичи могут предложить общественные территории для благоустройства 19.03.2025, 18:160 «Беседка»: «Концерт для контрабаса с абсурдом» на псковской сцене. ВИДЕО 19.03.2025, 18:020 В КПРФ объяснили, почему секретарь обкома пытался трудоустроиться в ОЭЗ «Моглино»
19.03.2025, 17:570 Саундтреки к фильмам «Интерстеллар» и «Неприкасаемые» исполнят в Пскове на органе 19.03.2025, 17:540 Акцию «Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии» провели в Печорах 19.03.2025, 17:370 Продолжаются поиски без вести пропавшего жителя Пскова 19.03.2025, 17:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 марта
19.03.2025, 17:310 Пскович порезал бывшую жену ножом и получил условный срок 19.03.2025, 17:220 Россиянина заключили под стражу за попытку сжечь мать вместе с домом 19.03.2025, 17:120 Музей армии и флота в Пскове отметил свое 10-летие 19.03.2025, 17:070 Порядок подачи заявления о госрегистрации НКО онлайн объяснили псковичам
19.03.2025, 17:031 Владимир Никитин устраняется от работы в Псковском обкоме КПРФ — Петр Алексеенко 19.03.2025, 17:000 Россельхознадзор пресек попытки незаконного вывоза шести собак из Псковской области в ЕС 19.03.2025, 16:530 «Новгородский колорит» представили на выставке в псковском Доме ремёсел. ФОТО 19.03.2025, 16:453 В Пскове запретят стоянку на участке улицы Гагарина
19.03.2025, 16:440 Госдума вводит штрафы для букмекеров за пари с лицами моложе 18 лет 19.03.2025, 16:410 Воду отключат на нескольких улицах в Великих Луках 20 марта 19.03.2025, 16:390 Лекция о псковских храмах из списка ЮНЕСКО пройдет в библиотеке имени Василева 19.03.2025, 16:370 Сотрудника псковского филиала «Росгранстроя» оштрафовали за нарушение норм выдачи СИЗ
19.03.2025, 16:320 Жители Псковской области могут предложить общественные территории для благоустройства 19.03.2025, 16:200 Псковский обком КПРФ заражен болезнью бюрократического централизма - Владимир Никитин 19.03.2025, 16:080 Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака 19.03.2025, 15:550 Латвия закрыла пешеходные и велосипедные пункты пропуска на границе с Псковской областью
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru