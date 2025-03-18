Общество

Умер российский поэт Вадим Жук

Российский поэт и драматург Вадим Жук ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его жена Марина Курчевская.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Да, он скончался сегодня в 11 утра», - сказала Марина Курчевская.

Вадим Жук родился в 1947 году в Санкт-Петербурге. Окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Лауреат Царскосельской художественной премии за произведение «След в след, или любовь к классике». Выступал автором театральных вечеров, капустников, оперетт, мюзиклов и сценариев к мультфильмам. Жук также снялся более чем в 15 фильмах, пишет ТАСС.