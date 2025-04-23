Общество

Избраны представители общественности в коллегию судей Псковской области

Депутаты областного Собрания избрали представителей общественности в новый состав квалификационной коллегии судей Псковской области. Процедура тайного голосования состоялась на 44-й сессии регионального парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото: Псковское областное Собрание

Согласно законодательству раз в четыре года Собрание депутатов назначает семь представителей общественности в квалификационную коллегию судей из числа кандидатов, предложенных решением общего собрания работников организаций и общественных объединений, зарегистрированных на территории региона.

В течение месяца, определённого законодательством для проведения отбора кандидатов, в Собрание поступили заявления от девяти претендентов. По результатам тайного голосования представителями общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области избраны семь человек: начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Университета ФСИН России Наталья Абрамова, выдвинутая региональным отделением общественной организации «Ассоциация юристов России»; судья в отставке Светлана Барышева – от Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области»; юрисконсульт Елена Исаева – ООО «Борки»; судья в отставке Юлия Коваленко – от Союза охраны окружающей среды «Экологи Псковской области»; помощник депутата Петра Алексеенко Юрий Песенко – от областного отделения Общероссийского профсоюза военнослужащих; преподаватель ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум», судья в отставке Валентина Сиротенко - кандидатура предложена облпотребсоюзом; судья в отставке Михаил Сорокин – от регионального отделения общественной организации «Ассоциация юристов России».

Напомним, представителями общественности в квалификационной коллегии судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование. Согласно федеральному законодательству, запрет на представительство в квалификационной коллегии судей наложен на лиц, включённых в реестр иностранных агентов и имеющих гражданство иностранного государства; граждан, совершивших порочащие их поступки, включая тех, кто был ранее судим. Кроме того, представителями общественности в коллегии судей не могут быть руководители организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокаты, нотариусы, а также граждане, замещающие государственные или муниципальные должности и должности государственной или муниципальной службы.