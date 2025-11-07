Псковcкая обл.
Общество

Здоровье спины: движение против боли

10.11.2025 14:42|ПсковКомментариев: 0

Боль в пояснице – одно из самых распространенных недомоганий, с которым сталкивается значительная часть населения. Она может быть вызвана множеством факторов, от банального перенапряжения до серьезных заболеваний. Откуда берется неприятное ощущение в пояснице, как от него избавиться и как сделать так, чтобы боль не вернулась снова, Псковской Ленте Новостей рассказали врачи-кинезитерапевты Центра доктора Бубновского в Пскове Людмила Кочукова, Ирина Масакова, Владислав Сергеенко и Игорь Тимишбаев.

 

Анатомия боли

Откуда берется неприятное ощущение в пояснице? Боль в пояснице - это комплексный симптом, который может иметь различное происхождение.

Основные причины, провоцирующие болевой синдром в этой области:

• Заболевания позвоночника.

«Серьезные патологии позвоночника не всегда являются самой частой причиной боли, однако могут приводить к выраженному дискомфорту и ограничению подвижности», - отмечает врач-кинезитерапевт Центра доктора Бубновского Ирина Масакова.

Это такие патологии как:
- остеохондроз,
- кифосколиоз,
- С- или S-образный сколиоз,
- остеопороз, который делает кости хрупкими и склонными к частым переломам,
- различные травмы позвоночника,

- болезнь Бехтерева - редкое, но довольно тяжелое заболевание, при котором происходит срастание позвонков между собой.

Травмы мягких тканей и почек.

Не всегда боль в пояснице связана напрямую с позвоночником. Проблемы с мягкими тканями и почками также могут проявляться схожими симптомами.

«Мочекаменная болезнь характеризуется сильной резкой болью, локализующейся с одной стороны поясницы. Пиелонефрит (инфекционное заболевание почек) также может сопровождаться неприятными ощущениями в области поясницы. Вызывать прогрессирующую боль могут инфекционные заболевания позвоночника и спинного мозга, а также локальные воспалительные процессы. Например, аппендицит или холецистит может иррадиировать в область поясницы, вызывая болевые ощущения», - говорит кинезитерапевт Игорь Тимишбаев.

Боль в пояснице принято делить на три основных вида, каждый из которых указывает на определенные причины: локальная - ощущается непосредственно в месте, где находится ее источник; иррадиирующая - ноющая или резкая пронзающая боль (как удар молнии) боль, которая «отдает» в другие части тела, чаще всего в ногу, иногда доходя до самой стопы; отраженная - тип боли, который сигнализирует о том, что причина дискомфорта находится в других внутренних органах. Отраженная боль в поясницу имеет глубокий, ноющий характер и, как правило, не зависит от движений.

Гендерные особенности боли

Существуют различия в причинах возникновения боли в пояснице у мужчин и женщин, связанные с их анатомическими и физиологическими особенностями.

«Многие гинекологические проблемы могут проявляться тупой, тянущей болью в пояснице. К ним относятся аднексит, перекруты кисты яичника, сальпингоофорит (сальпингит), миома матки и эндометрит. В случае внематочной беременности боль в пояснице может быть невыносимой и требует немедленного медицинского вмешательства. В период менопаузы гормональные изменения тоже могут влиять на состояние костной ткани и мышц, способствуя возникновению болей», - сообщает руководитель Центра доктора Бубновского в Пскове, врач-кинезитерапевт Людмила Кочукова.

Боль в пояснице у мужчин может быть вызвана подъемом тяжестей и спортивными травмами. Кроме того, заболевания предстательной железы, простатит или эпидидимит, могут вызывать тянущую, ноющую боль в пояснице, часто сопровождающуюся нарушениями мочеиспускания.

Лечение зависит от причины

При появлении болей в пояснице важно обратиться к врачу для точной диагностики и назначения адекватного лечения.

Кто поможет?

• Кинезитерапевты: при патологиях позвоночника.

• Терапевты, гастроэнтерологи, гинекологи, урологи: при заболеваниях внутренних органов.

• Ревматологи: при ревматических заболеваниях.

• Онкологи: при подозрении на новообразования.

Врачи Центра уточнили: лечение боли в пояснице зависит от ее причины. Медикаментозная терапия показана при остеохондрозе, спондилоартрозе и других состояниях, вызывающих спазмы и воспаление в мышцах, часто применяются обезболивающие и противовоспалительные препараты, а так же миорелаксанты и антидепрессанты в случаях, когда боль долго не купируется. Важно понимать, что они устраняют лишь симптомы, но не причину боли, и могут иметь побочные эффекты.

Для более эффективного лечения предлагаются следующие методы:

◦ Силовые и растягивающие упражнения для снятия спазма глубоких мышц и устранения болевого синдрома.

◦ Лечебный массаж для снятия мышечного напряжения.

◦ Криопроцедуры: локальное уменьшение боли с помощью холода.

◦ Физиотерапевтические методы: ударно-волновая терапия, иглотерапия, аппаратный массаж, бальнеотерапия (грязевые аппликации, контрастные процедуры).

Как избежать боли?

Предупреждение развития заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА), в первую очередь, заключается в переосмыслении образа жизни и выработке полезных привычек, направленных на:

- Торможение дегенеративно-дистрофических процессов;
- возвращение адекватных физических качеств связочно-мышечного аппарата (сила, эластичность, тонус, лабильность и др.)
- повышение общей сопротивляемости факторам внешней среды;
- улучшение психоэмоционального фона.



«Регулярное выполнение правильных физических упражнений - залог качественной профилактики болей, способный охватить все факторы, упомянутые выше. Одним из передовых и эффективных методов является метод современной кинезитерапии доктора Бубновского, основанного на применении силовых упражнений в декомпрессионном режиме», - отмечает врач-кинезитерапевт Владислав Сергеенко.

Занятия по методу доктора Бубновского подходит для людей любого возраста от 7 лет. Программа включает в себя индивидуально подобранные занятия, направленные на восстановление и укрепление мышечно-связочного аппарата, что, в свою очередь, способствует улучшению состояния позвоночника и суставов.

В Центре кинезитерапии доктора Бубновского в Пскове работают сертифицированные специалисты, обладающие значительным опытом в своей области. Врачи-кинезитерапевты, реабилитологи, инструкторы-методисты проходят ежегодное обучение в «НОЧУ Институт современной кинезитерапии и физической реабилитации», посещают международные конференции по вопросам реабилитации, где обмениваются опытом успешных историй выздоровления и лечения сложных и редких случаев ведения пациентов.

Специалисты проводят тщательную диагностику и разрабатывают индивидуальные программы реабилитации, которые соответствуют конкретным потребностям и состоянию здоровья пациента. Полное сопровождение на пути к восстановлению позволяет достичь максимальных результатов и значительно улучшить качество жизни.

Одним из главных преимуществ упражнений доктора Бубновского является то, что они позволяют достичь высоких результатов без использования медикаментов и хирургического вмешательства. Занятия по методу доктора Бубновского оказываются более доступными по стоимости, чем дорогостоящие лекарства и сложные операции. Это делает метод не только эффективным, но и экономически выгодным для пациентов.

В многофункциональном Центре доктора Бубновского предлагают возможность пройти реабилитацию всей семьей. Это создает поддерживающую атмосферу с соревновательным эффектом и позволяет родным и близким быть вовлеченными в процесс восстановления. Совместные занятия укрепляют не только физическое здоровье, но и семейные связи.

Центр доктора Бубновского в Пскове

г. Псков, Иркутский переулок, 2, 1 этаж.

Телефоны:

+7 (8112) 797-063
+7 (8112) 797-003
+7-981-350-30-03

Сайт: https://medcentr60.ru/

Группа ВКонтакте: clubbubnovskypskov

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама: ООО «СЕВЗАПИНВЕСТ». ИНН 7801242519. Erid:2SDnjetwnTH 

Теги: #Центр Бубновского
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
