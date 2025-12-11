Общество

Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании микрофинансовой компании «Займер».

«Предпочтения россиян в отношении новогодних подарков остаются неизменными на протяжении последних лет: каждый третий (31,4%) хотел бы получить на Новый год деньги, 20,7% - гаджеты и электронику, 13,3% - бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8%)», - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек.

В вопросе идеального времени для покупки подарков мнения опрошенных разделились: 44,7% оставят покупку на последние дни декабря в ожидании распродаж, но почти столько же респондентов (43,6%) приобретут их в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. В то же время каждый десятый (11,7%) отмечает, что уже купил подарки, пишет РИА Новости.

«Россияне подходят к покупке новогодних подарков рационально, стремясь найти наиболее выгодные предложения, а также сэкономить свое время в предпраздничной суете», - отмечают аналитики компании.

Вместе с тем Новый год остается для граждан одним из важнейших праздников, поэтому люди закладывают на его празднование немалый бюджет - в том числе и на покупку подарков. А урезать расходы на подарки близким большинство опрошенных не планирует, уточнили аналитики.