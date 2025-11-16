Общество

Авито Услуги запустили «Знак мастерства»

Авито Услуги запустили «Знак мастерства» — первую премию в отрасли ремонта и строительства, где победителей определяют алгоритмы на основе реальных оценок клиентов. Подавать заявки не нужно — система автоматически выберет лучших по десяткам параметров: от рейтинга и отзывов до качества сервиса.

Фото: stockking / freepik

Почему это важно для отрасли

Ремонт и строительство остается одной из самых сложных сфер с точки зрения доверия. Клиенты опасаются столкнуться с непрофессионалами, а опытные мастера — потеряться в общем потоке предложений. Ремонт и строительство входят в число крупнейших отраслей рынка услуг — по данным Росстата только за первый квартал 2025 года россияне потратили на эти цели 133,9 млрд рублей. При этом, по информации агентства ORO, до 61% клиентов уже ищут специалистов онлайн.

Премия «Знак мастерства» призвана повысить прозрачность рынка. Для клиентов она выступает инструментом отбора проверенных специалистов, для мастеров — возможностью подчеркнуть репутацию и уровень сервиса.

«Рынок эволюционирует от бурного роста к новому этапу — прозрачности эффективности и доверия. Клиенты хотят знать, кому доверяют свою квартиру или дом, а мастера ценят возможность подтверждать репутацию не обещаниями, а фактами. Мы создаем инфраструктуру, где качество работы автоматически становится конкурентным преимуществом», — комментирует руководитель направления «Ремонт и строительство» в Авито Услугах Светлана Филимонова.

Как это работает

Алгоритм анализирует поведение и результаты работы мастеров на платформе: рейтинг, уровень сервиса, актуальность профиля, отзывы, скорость ответа, долю выполненных заказов и другие метрики. Решение полностью автоматизировано — без заявок и субъективного отбора. Это особенно важно в условиях стремительного роста аудитории: сегодня более 13 млн человек ежемесячно ищут мастеров на Авито Услугах, и за год этот показатель увеличился на 21%.

Инициатива отражает глобальный тренд: все больше людей переходят от модели DIY (сделай сам) к DIFM (сделай для меня) — полностью доверяя работу профессионалам. В этой логике репутация становится ключевым активом мастера, а ее объективное подтверждение — фактором доверия и роста.

Лучших мастеров и компании в сфере ремонта и строительства назовут в декабре этого года.