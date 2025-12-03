Общество

Александр Котов в День Героев Отечества: Дух героизма передаётся из поколения в поколение

День Героев Отечества отмечают в Псковской области 9 декабря. В связи с этой памятной датой председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов выступил с обращением к жителям региона.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Депутат подчеркнул, что День Героев Отечества уходит корнями в глубокое прошлое и отражает дух современности. Он отметил, что история России полна примеров героизма людей разных эпох, движимых любовью к Родине и готовностью ставить интересы общего дела выше личных.

Александр Котов добавил: «Когда мы думаем о тех, кто совершил подвиг ради своей страны и своего народа, наши сердца наполняются уважением и гордостью. Мы чтим каждого героя — ныне здравствующего и ушедшего, — чьё мужество помогло защитить нашу независимость, культуру, традиции и духовные ценности».

Председатель Псковского областного Собрания также акцентировал, что дух героизма передаётся из поколения в поколение и воплощается в поступках современных защитников Отечества. Он выразил уверенность в том, что доблесть и отвага героев прошлого и настоящего будут вдохновлять россиян на добрые дела и великие свершения.