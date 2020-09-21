Спорт

Псковская область заняла 35 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни

Псковская область заняла 35 место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2019 года. Рейтинговый балл Псковской области в прошлом году составил 66,9. В 2018 году регион занимал 30 место.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Псковская область в этом рейтинге занимает первое место. За ней следуют Санкт-Петербург (38 место в общероссийском рейтинге), Новгородская область (41 место), Карелия (47 место), Ленинградская (53 место), Калининградская (58 место), Вологодская (68 место), Мурманская (69 место) области, Ненецкий автономный округ (70 место), Архангельская область (71 место) и Коми (75 место).

По итогам 2019 года три первых строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты - у субъектов, расположенных на Дальнем Востоке: Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.