Чемпионат по зимней рыбалке пройдет на Чудском озере 20 марта

Открытый чемпионат по зимней рыбалке «Гдовский лед - 2021» пройдет 20 марта на Чудском озере, неподалеку от деревни Береговая Луневщина. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»
Время проведения соревнований:
«В финале праздника всех участников и гостей чемпионата ждет угощение наваристой чудской ухой», - говорится в сообщении.
Соревнования не проводились последние три года. О регламенте соревнований, подробностях спортивного зачета, номинациях и наградах станет известно после заседания оргкомитета, которое состоится 10 марта в районной администрации.