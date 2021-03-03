Спорт

Чемпионат по зимней рыбалке пройдет на Чудском озере 20 марта

Открытый чемпионат по зимней рыбалке «Гдовский лед - 2021» пройдет 20 марта на Чудском озере, неподалеку от деревни Береговая Луневщина. Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Граждане Гдовского края» в социальной сети «ВКонтакте»

Время проведения соревнований:

8.00 - начало регистрации участников на берегу Чудского озера у деревни Луневщина Береговая;

8.45 - завершение регистрации, официальное открытие фестиваля;

9.00 - старт соревнований, выход на участки для ловли;

9.30 - 13.00 - зачетное время подледного лова;

13.30 - подведение итогов, награждение победителей и призеров.

«В финале праздника всех участников и гостей чемпионата ждет угощение наваристой чудской ухой», - говорится в сообщении.

Соревнования не проводились последние три года. О регламенте соревнований, подробностях спортивного зачета, номинациях и наградах станет известно после заседания оргкомитета, которое состоится 10 марта в районной администрации.