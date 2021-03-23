Спорт

В Псковской области определили лучших воркаутеров

Стали известны результаты областных соревнований по воркауту «STREET FEST 2021», которые прошли в Пскове 27 марта. Они опубликованы в группе «Street Workout Pskov» в соцсети «ВКонтакте».





Номинация Workout Freestyle - фристайл батл



От 7 до 13 лет



1 место - Донсков Демид (Псков)

2 место - Демин Ричард(Псков)

3 место - Игнатьев Илья (Струги Красные)



От 14 до 18 лет



1 место - Гасанов Рауф (Псков)

2 место - Файн Даниил (Псков)

3 место - Зорин Семён (Новоржев)



От 19 до 35 лет



1 место - Иванов Михаил (Великие Луки)

2 место - Мельник Антон (Псков)

3 место - Фляга Михаил(Санкт-Петербург)



Номинация Workout Троеборье - подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (девушки от пола), подъем прямых ног к перекладине.



Мужчины



От 7 до 13 лет



1 место - Абдулина Татьяна (Великий Новгород)

2 место - Михайлов Матвей (Струги Красные)

3 место - Игнатьев Илья (Струги Красные)



От 14 до 18 лет



1 место - Мариев Иван (Великий Новгород)

2 место - Забытов Максим(Псков)

3 место - Вавилов Александр (Великие Луки)



От 18 до 35 лет



1 место - Бушменков Сергей (Псков)

2 место - Ерохин Тимофей (Сосновый Бор, Ленинградская область)

3 место - Борисов Виталий (Великие Луки)



От 36 лет и выше



1 место - Антонов Вадим (Псков)

2 место - Игнатьев Владимир (Струги Красные)

3 место - Александров Алексей(Псков)

Девушки от 18 до 35 лет



1 место - Азанова Диана (Великий Новгород)





Мероприятие прошло при поддержке администрации Псковской области, Фонда президентских грантов, регионального комитета по спорту, Псковского городского молодежного центра, Центра спортивной подготовки Псковской области.