В Псковской области определили лучших воркаутеров

Стали известны результаты областных соревнований по воркауту «STREET FEST 2021», которые прошли в Пскове 27 марта. Они опубликованы в группе «Street Workout Pskov» в соцсети «ВКонтакте».
Номинация Workout Freestyle - фристайл батл
От 7 до 13 лет
1 место - Донсков Демид (Псков)
2 место - Демин Ричард(Псков)
3 место - Игнатьев Илья (Струги Красные)
От 14 до 18 лет
1 место - Гасанов Рауф (Псков)
2 место - Файн Даниил (Псков)
3 место - Зорин Семён (Новоржев)
От 19 до 35 лет
1 место - Иванов Михаил (Великие Луки)
2 место - Мельник Антон (Псков)
3 место - Фляга Михаил(Санкт-Петербург)
Номинация Workout Троеборье - подтягивание на турнике, отжимание на брусьях (девушки от пола), подъем прямых ног к перекладине.
Мужчины
От 7 до 13 лет
1 место - Абдулина Татьяна (Великий Новгород)
2 место - Михайлов Матвей (Струги Красные)
3 место - Игнатьев Илья (Струги Красные)
От 14 до 18 лет
1 место - Мариев Иван (Великий Новгород)
2 место - Забытов Максим(Псков)
3 место - Вавилов Александр (Великие Луки)
От 18 до 35 лет
1 место - Бушменков Сергей (Псков)
2 место - Ерохин Тимофей (Сосновый Бор, Ленинградская область)
3 место - Борисов Виталий (Великие Луки)
От 36 лет и выше
1 место - Антонов Вадим (Псков)
2 место - Игнатьев Владимир (Струги Красные)
3 место - Александров Алексей(Псков)
Девушки от 18 до 35 лет
1 место - Азанова Диана (Великий Новгород)
Мероприятие прошло при поддержке администрации Псковской области, Фонда президентских грантов, регионального комитета по спорту, Псковского городского молодежного центра, Центра спортивной подготовки Псковской области.