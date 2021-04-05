Спорт

Великолучане выступят на первенстве России по ММА

Спортсмены из Псковской области выступят на первенстве России по ММА среди юниоров в возрасте 18-20 лет, которое состоится в городе Березники Пермского края 16-18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев.

В спортивных состязаниях примут участие сильнейшие бойцы из разных субъектов России. Цель - отбор национальной сборной для участия на первенствах мира и Европы по ММА.

Псковскую область представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область», бойцы центра «ММА» города Великие Луки – Иван Веретенников и Илья Степанов.