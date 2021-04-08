Спорт

Псковичи победили на чемпионате России по самбо среди мастеров

Двое псковских спортсменов заняли первое и второе места на чемпионате России по самбо среди мастеров, который прошел в Сочи с 8 по 10 апреля. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

В возрастной группе 30-34 лет (до 98 кг) первое место занял Павел Фалилеев (Псков), а в возрастной группе 35-39 лет (до 88 кг) вторым стал Анатолий Сазанский (Псков).

В соревнованиях приняли участие 313 спортсменов из 51 региона России. В рамках чемпионата провели 8 турниров по возрастным группам и 3 командных.