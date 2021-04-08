Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить экологично очень просто
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
...и юный «Октябрь» впереди
Вузы вышли из моды
Доска позора
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Спорт 08.04.2021 12:520 Великолучане выступят на первенстве России по ММА 12.04.2021 11:260 Псковичи победили на чемпионате России по самбо среди мастеров 11.04.2021 09:340 Назначены слушания по вопросу создания Центра спортивной гимнастики в Пскове 10.04.2021 14:380 90-летие отмечает родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин 09.04.2021 17:230 В Псковской области прошли соревнования по волейболу среду вузов 09.04.2021 15:040 Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию обеспечили столами для настольного тенниса
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 05.04.2021 09:4113 Экс-руководитель псковского отделения партии «‎Родина»‎ арестован за организацию проституции 06.04.2021 06:586 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 05.04.2021 16:1818 Губернатор прокомментировал концерт Niletto в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковичи победили на чемпионате России по самбо среди мастеров

12.04.2021 11:26|ПсковКомментариев: 0

Двое псковских спортсменов заняли первое и второе места на чемпионате России по самбо среди мастеров, который прошел в Сочи с 8 по 10 апреля. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество — Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

В возрастной группе 30-34 лет (до 98 кг) первое место занял Павел Фалилеев (Псков), а в возрастной группе 35-39 лет (до 88 кг) вторым стал Анатолий Сазанский (Псков).

В соревнованиях приняли участие 313 спортсменов из 51 региона России. В рамках чемпионата провели 8 турниров по возрастным группам и 3 командных.

Теги: #псков #самбо #соревнования
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 556 человек
12.04.2021, 11:340 Семинар для работников региональных газовых компаний прошел в Пскове 12.04.2021, 11:260 Псковичи победили на чемпионате России по самбо среди мастеров 12.04.2021, 11:200 В России обновили методику расчета показателей эффективности губернаторов 12.04.2021, 11:170 Фотовыставка «Мы первые!» открылась у Вечного огня в Пскове
12.04.2021, 11:090 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла 12.04.2021, 11:082 Юрий Семенов: Победа на выборах — это огромный аванс на 5 лет, который необходимо отработать 12.04.2021, 11:060 Еще два человека стали жертвами коронавируса в Псковской области 12.04.2021, 11:000 Более 30 млн рублей направят на реконструкцию дома культуры в гдовском Смуравьево-2
12.04.2021, 10:540 «Постскриптум»: Выборы главы Порховского района и камбэк Олега Брячака 12.04.2021, 10:481 Фотофакт: Хулиганы опрокинули урны в Финском парке Пскова 12.04.2021, 10:430 Большинство россиян заявили о необходимости продолжать освоение космоса 12.04.2021, 10:360 Псковский губернатор вручил бойцам спецназа госнаграды и квадроциклы
12.04.2021, 10:290 Телетрансляцию «Euronews» прекратили в Белоруссии 12.04.2021, 10:080 Жителя Палкинского района могут лишить водительских прав из-за диагноза 12.04.2021, 10:010 Два дома сгорели в Псковской области 12.04.2021, 09:580 В Пскове частников призывают содержать свои территории в чистоте
12.04.2021, 09:420 82 пала травы произошло в Псковской области за три дня 12.04.2021, 09:362 Интерактив: Варвары в городе 12.04.2021, 09:270 Правительство может получить право запретить вход в кафе с животными 12.04.2021, 09:150 Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю
12.04.2021, 09:000 Андрей Маковский подготовит законопроект о защите рабочих мест призывников 12.04.2021, 08:480 Псковская область заняла 11 место в России по вовлеченности населения в малый бизнес 12.04.2021, 08:271 Николай Козловский поздравил великолучан с 60-летием первого полета человека в космос 12.04.2021, 08:150 Туманность Пеликан запечатлел псковский астроном-любитель
12.04.2021, 08:001 Правительство запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг 12.04.2021, 07:460 Глава МИД России назвал условие мира в космосе 12.04.2021, 07:324 Россиян предупреждают о первой волне комаров 12.04.2021, 07:180 Бизнес предлагает ввести маркировку зарубежных биодобавок
12.04.2021, 06:590 Юрий Семенов победил на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 23:344 Юрия Семенова на выборах главы Порховского района поддержали 60,5% избирателей 11.04.2021, 22:454 На досрочных выборах главы Порховского района лидирует единоросс Юрий Семенов 11.04.2021, 22:282 Анатолий Мультах: Некоторые заезжие псевдоэксперты пытаются забросать грязью выборы в Псковской области
11.04.2021, 22:100 49 новых случаев коронавируса отмечено в Псковской области 11.04.2021, 22:068 Люди ждут от власти участия и активного поиска решений проблем - Михаил Ведерников 11.04.2021, 21:520 «Фиат» и ВАЗ столкнулись на дороге Шимск – Великие Луки 11.04.2021, 21:366 В текущей ситуации снимать ограничения рано и опасно — Михаил Ведерников
11.04.2021, 21:180 Выборы в Порховском районе прошли без серьезных нарушений — Общественная палата 11.04.2021, 20:520 Новые требования противопожарного режима довели до жителей деревни Чурилово 11.04.2021, 20:240 Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле 11.04.2021, 20:000 Избирательные участки в Порховском районе завершили работу
11.04.2021, 19:261 Российским водителям грозят новые штрафы 11.04.2021, 18:490 Всеобщий музыкальный диктант прошел в Пскове 11.04.2021, 18:144 Явка на выборы в Порховском районе превысила 25% 11.04.2021, 16:550 Названы самые частые проблемы с психикой у работающих россиян
11.04.2021, 16:236 Члены псковского Молодежного парламента впервые участвуют в выборах как наблюдатели 11.04.2021, 16:010 Искусство легких касаний 11.04.2021, 15:526 Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича объявили украинцами 11.04.2021, 15:040 Явка на 15.00: Почти 19,5% избирателей проголосовали на выборах в Порховском районе
11.04.2021, 15:001 Ушла из жизни старейший работник псковского областного радио Людмила Васюрина 11.04.2021, 14:430 В России запатентовали еще один препарат от COVID-19 11.04.2021, 14:270 Круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки» пройдет в рамках библиочтений в «Михайловском» 11.04.2021, 14:117 Михаил Ведерников сравнил вакцину от коронавируса с картошкой
11.04.2021, 14:013 Раскрыта серия краж с территории кладбища в Подборовье 11.04.2021, 13:470 Профсоюзы советуют трудящимся не спешить с подписанием документов от работодателя 11.04.2021, 13:317 В Кремле сообщили о постковидной повестке послания Путина Федеральному Собранию 11.04.2021, 13:140 До +19 градусов потеплеет в Псковской области
11.04.2021, 12:532 Бабочка и кот «проголосовали» на выборах главы Порховского района 11.04.2021, 12:395 Пятиклассница умерла после разговора с завучем 11.04.2021, 12:275 Псковская Росгвардия продолжает отбор кандидатов для поступления в военные вузы 11.04.2021, 12:130 Явка на 12.00: почти 10% избирателей проголосовали на выборах главы Порховского района
11.04.2021, 11:595 Чем старше школьник, тем дороже обходятся услуги репетиторов — опрос 11.04.2021, 11:430 Выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных норм 11.04.2021, 11:280 Великолучанку уличили в фиктивной регистрации 11.04.2021, 11:250 Смертельное ДТП произошло на 28-м км дороги Цапелька – Струги Красные
11.04.2021, 11:116 Еще 4 человека скончались от COVID-19 в Псковской области 11.04.2021, 11:002 Россиян предупредили о новой опасности 11.04.2021, 10:450 Как пережить кризис среднего возраста, рассказал доктор Мясников 11.04.2021, 10:290 Некоторые правила использования маткапитала изменились с 11 апреля
11.04.2021, 10:150 Явка на выборы главы Порховского района по состоянию на 10.00 составила 3,16% 11.04.2021, 10:050 Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово 11.04.2021, 09:510 Почти 60% россиян приходится регулярно работать в выходные 11.04.2021, 09:340 Назначены слушания по вопросу создания Центра спортивной гимнастики в Пскове
11.04.2021, 09:160 В Псковской области зафиксировано 66 новых случаев коронавируса 11.04.2021, 08:210 «Утро туманное»: Порховский район встретил день выборов красивым рассветом. ФОТО 11.04.2021, 08:001 Стартовал основной день досрочных выборов главы Порховского района 10.04.2021, 22:120 Финал всероссийской олимпиады «Умники и умницы» прошел в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.