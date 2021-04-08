Спорт

Александр Котов: Допущенные при строительстве ФОКОТов ошибки необходимо учесть и не повторять

Ошибки, допущенные при строительстве первых ФОКОТов, необходимо учесть при возведении новых объектов, для этого важен контроль на каждом этапе выполнения техзадания, уверен председатель областного Собрания Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, 13 апреля спикер собрал на совещание всех кураторов строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, реализуемых в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт».

«Из раза в раз при строительстве ФОКОТов повторяются схожие ошибки. Например, и в Плюссе, и в Пскове при подготовке основания не были соблюдены отметки высотности, в итоге на беговых дорожках стоит вода. Теперь, чтобы это исправить, нужно вырезать большой участок асфальта. Слишком дорого обходится отклонение от техзадания, в итоге к сдаче объекта мы подходим с практически неустранимыми недочётами», - обратился к участникам совещания Александр Котов, наблюдавший за строительством ФОКОТов в своем округе – в поселке Плюсса, и в Пскове у лицея «Развитие».

И.о. председателя комитета по спорту Елена Чернышова согласилась, что на подготовке основания реализация каждый раз «спотыкается». И если в Плюссе многие ошибки удалось исправить при участии подрядчика, поставившего оборудование, то в Пскове претензионная работа только предстоит.

Руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев рекомендовал комитету по спорту, не дожидаясь результата, запросить в администрации Пскова копию претензионных документов и синхронно контролировать устранение строительных ошибок.

По мнению Александра Котова, такой контроль должен быть на каждом этапе.

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На спорткомплексах в Сосновом Бору и в Печорах монтаж покрытия на футбольном поле и беговых дорожках выполнит поставщик оборудования, что облегчает задачу. «Присутствуйте на месте, с приборами следите за тем, как специалисты кладут покрытие, чтобы на следующих объектах ошибки 2019 года не повторялись. Объективно причины того, что мы видим на построенных стадионах, понятны, но критику примите и контроль усильте», - обратился к представителю управления капитального строительства спикер областного парламента.

Такой опыт будет особенно важен с учетом, что следующие три ФОКОТа, которые строятся в рамках партпроекта «Единой России» в Пскове, Великих Луках и в Новоржеве, должны монтироваться не поставщиком оборудования, а другим подрядчиком, определенным дополнительным аукционом. Елена Чернышова обратила внимание, что все три партийных объекта будут спроектированы по летнему типу – без хоккейной коробки.

«Псков полностью берёт на себя финансирование подготовки основания, Великие Луки 50/50, а вот в Новоржеве мы ожидаем значительное удорожание объекта. Место для ФОКОТа выбрано не у школы, как в других муниципалитетах, а в парковой зоне, куда потребуется проводить все необходимые коммуникации», - сообщила Елена Чернышова. Также руководитель спорткомитета предупредила, что в Печорах часть прошлогодних средств администрация района вернула, так и не использовав, а лимиты на 2021 год вовремя не запросила.

Александр Котов рекомендовал управлению капитального строительства и комитету по спорту заранее просчитать возможные расходы, чтобы успеть внести изменения в бюджет до завершения работы созыва областного Собрания. Сергей Дмитриев в свою очередь поручил Елене Чернышовой оказать Печорскому району помощь в составлении необходимых заявок.

Руководитель партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин поинтересовался у Сергея Дмитриева судьбой пришкольного стадиона у инженерно-лингвистической гимназии – дорожки есть, а футбольное поле отсутствует. Руководитель аппарата администрации, курирующий спорт, сообщил, что решение по вопросу будет, уже сейчас можно обсуждать варианты.

Кроме того, Сергей Дмитриев попросил Елену Чернышову озвучить порядок строительства спортобъектов, которые возводит в 2021 году ПАО «Газпром».

«14 апреля подрядчик выходит в Пскове на две школы – на Печорскую и на Юбилейную улицы, послезавтра к школе №3 и на площадку в Псковском районе. На следующей неделе выдвигается в Жижице и Насве. Это первые шесть стадионов, которые Газпром намерен сдать к 1 июля. Далее будет ещё пять объектов, которые планируется построить к 31 августа», - сообщила руководитель комитета по спорту.

По мнению Александра Котова, полученный опыт будет полезен и при возведении типовых ФОКОТов в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни». В 2021 году запланировано строительство четырех таких стадионов – в Дно, Стругах Красных, в Писковичах и Дедовичах.