Спорт

В Псковской области определили финалистов «Президентских состязаний»

Межмуниципальный этап «Президентских состязаний» прошел на городском стадионе в Печорах 21 апреля. Семиклассники из Печорского, Пыталовского, Псковского и Гдовского районов боролись за выход в финал, пишет «Печорская правда».

Фото здесь и далее: «Печорская правда»

На соревнованиях определяли лучшую команду в беге на дистанциях 1000 и 60 метров, прыжках в длину с места, наклонах вперед из положения сидя, упражнениях на пресс за 30 секунд. Мальчики соревновались в подтягивании, а девочки - в сгибании и разгибании рук (отжиманиях).

Наибольшее количество баллов набрала команда Печорского района. Вторыми стали спортсмены из Пыталовского района, а третьими - из Псковского района. Эти три коллектива вышли в региональный финал «Президентских состязаний».