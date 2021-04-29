Спорт

Первомайскую регату провел профсоюзный актив в Пскове. ФОТО

Профсоюзная регата, приуроченная к майским праздникам, прошла в Пскове сегодня, 1 мая. Общественная организация «Федерация гребли на лодках “Дракон”» Псковской области провела мастер-класс для профсоюзного актива, поддерживающего повышение заработных плат и уровня жизни жителей региона.

«Мир! Труд! Май! Мы совместно с федерацией устроили мастер класс для профсоюза. Мы выступаем за повышение заработной платы! И не допущения массовых сокращений!» - подчеркнул председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Отметим, что история «dragon boat» насчитывает более 2000 лет. Первые лодки, явно напоминающие дракона, появились в Китае, где, наряду с другими странами Азии, это существо считается священным.

С 1978 года гонки на «драконах» проводят на остальных континентах. Будучи, по сути, родственными гребле на байдарках и каноэ, соревнования на лодках «дракон» постепенно обзавелись федерациями, календарем и приобрели популярность.

В Пскове гребля на 20-и и 10-местных лодках «Дракон» появилась в 2005 году по инициативе тренеров на байдарках, супругов Воробьевых. Первые награды — две золотые и серебряную — псковичи завоевали в 2007 году на клубном чемпионате Европы в Санкт-Петербурге.

Гребцы представляют Псковскую область в составе сборной команды России на национальных и международных чемпионатах.