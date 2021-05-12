Спорт

Всероссийский турнир по тхэквондо в Пскове посвятят 800-летию князя Александра Невского

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области состоится с 14 по 16 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, состязания пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. Они будут посвящены 800-летию князя Александра Невского.

Более 500 лучших спортсменов России встретятся на четырех спортивных площадках (доянгах). Они будут соревноваться в двух видах программы: спарринг (массоги) и формальный комплекс (туль).

Комплекты медалей будут разыграны в четырех возрастных категориях: юноши и девушки 11-13 лет; юниоры и юниорки 14-15, 16-17 лет, мужчины и женщины 18-39 лет.

Победители и призеры получат уникальные медали и грамоты. Команда-победитель, которая завоюет большее количество медалей высшего достоинства, станет обладателем главного приза — Кубка губернатора Псковской области.

В 2019 году 16-киллограммовый бронзовый переходящий трофей турнира увезла с собой сборная Санкт-Петербурга.

Организаторы соревнований: Министерство спорта Российской Федерации, администрация Псковской области, Федерация тхэквондо (ИТФ) России, Федерация тхэквондо (ИТФ) Псковской области.