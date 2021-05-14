Спорт

Псковичи примут участие в чемпионате России по панкратиону

Чемпионат России по панкратиону пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 мая. В соревнованиях примут участие сильнейшие борцы из разных субъектов РФ. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «‎Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба единоборств «‎Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

От Псковской области в соревнованиях примут участие воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область», Себастьян Бабурин и Дмитрий Рогов.

Тренируются спортсмены под руководством Андрея Тимофеева.