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Спорт

Псковский спортсмен прибыл в Болгарию на соревнования по ММА

28.07.2021 11:05|ПсковКомментариев: 0

Спортсмен из Псковской области в составе национальной сборной России по СБЕ (ММА) прибыл в Болгарию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе спортивных единоборств «Отечество — Псковская область».

Напомним, что в городе Софии с 30 июля по 1 августа пройдет первенство мира по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. В соревнованиях примут участие спортсмены из 17 стран.

От Псковской области в составе сборной России выступит воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Максим Ширинов в весовой категории 62 кг. От тренерского штаба и Псковской областной федерации СБЕ (ММА) принимает участие лицензированный тренер Союза MMA России, вице-президент Псковской областной федерации ММА Андрей Ткаченко и Андрей Тимофеев.

 
Теги: #мма #спорт #борьба #болгария
Источник: Псковская Лента Новостей
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