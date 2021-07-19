Спорт

Пскович примет участие в первенстве мира по смешанному боевому единоборству

Псковский спортсмен примет участие в первенстве мира по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей и девушек 12-17 лет. Мероприятие пройдет в городе София в Болгарии с 30 июля по 1 августа. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество – Псковская области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба единоборств «Отечество – Псковская области» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях примут участие сильнейшие бойцы из разных уголков мира. В общей сложности в городе София более 15 стран представит своих лучших спортсменов. В составе сборной России по ММА примут участие более 70 человек из разных уголков страны.



От Псковской области в составе сборной России примет участие воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Максим Ширинов (весовая категория 62 кг).



«Особая сложность для всех молодых бойцов состоит в том, что правила международной федерации (IMMAF) значительно отличаются от правил Союза ММА России и несут в себе больше ограничений. В частности, во всех возрастных группах запрещены удары в голову, причем не только коленями и локтями, но и руками и ногами как в стойке, так и при добивании в партере, а судейская функция в клетке и определение победителя поединка возложены на одного человека», - отметили в клубе единоборств.



Тренируется псковский боец под руководством А. В. Тимофеева и И. В. Крощенко.