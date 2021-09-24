Спорт

Псковская область опустилась в рейтинге приверженности населения ЗОЖ

Псковская область заняла 44-е место в России по приверженности населения здоровому образу жизни в 2020 году. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Рейтинговый балл региона в 2020 году составил 59,4. В 2019 году Псковская область занимала 38 место.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

26 место — Санкт-Петербург;

40 место — Новгородская область;

56 место — Республика Карелия;

58 место — Вологодская область;

62 место — Калининградская область;

67 место — Ленинградская область;

69 место — Архангельская область;

72 место — Ненецкий автономный округ;

74 место — Республика Коми;

78 место — Мурманская область.

Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни пятый год подряд становятся регионы юга России. По итогам 2020-го три первых строчки занимают Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты — у Камчатского края, Магаданской и Еврейской автономной областей.