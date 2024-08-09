Спорт

Веломарафон организуют в Мальской долине 24 августа

Чемпионат по велоспорту «Маунтинбайк кросс-кантри марафон» пройдет в Мальской долине в Печорском муниципальном округе 24 августа. Об этом организаторы мероприятия сообщили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Веломарафон вокруг Мальской долины» / «ВКонтакте»

Участники стартуют из парка активного отдыха «Мальская долина» в 12.00. Велосипедистам предстоит проехать 33 километра. Маршрут претерпел небольшие изменения. В этом году марафонцы совершат объезд нескольких участков, где работали лесовалы.

«Уютная любительская гонка по красивым дорогам и тропам с хорошим рельефом вокруг Мальского озера», — описывают чемпионат организаторы.

Регистрация открыта для всех желающих в группе в соцсети «ВКонтакте».