Спорт

Российские спортсмены завершили участие в Олимпиаде-2024, на их счету одна медаль

Все 15 российских спортсменов, вошедших в заявку на участие в летней Олимпиаде-2024, завершили свои выступления. Им удалось завоевать одну медаль - в женском парном теннисе Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами.

Финал с их участием прошел 4 августа, россиянкам противостояла итальянская пара Сара Эррани/Жасмин Паолини. Андреева и Шнайдер уверенно выиграли первый сет, однако проиграли матч в целом - 6:2, 1:6, 7:10. При этом в полуфинале российские теннисистки обыграли действующих на тот момент чемпионок ОИ в парном разряде - представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову.

В остальных теннисных дисциплинах спортсмены из России выбыли на ранних стадиях. В мужском одиночном разряде Павел Котов проиграл в первом круге, Даниил Медведев и Роман Сафиуллин - в третьем. В женском одиночном разряде Андреева и Екатерина Александрова уступили в первом круге, Диана Шнайдер - во втором. В мужском парном разряде Медведев и Сафиуллин завершили выступления в первом круге, равно как и в миксте Медведев и Андреева.

Высоко оценивались шансы на успех у россиянки Анжелы Бладцевой в прыжках на батуте. Однако в Париже победительница этапа Кубка мира заняла лишь пятое место, пишет «Интерфакс».

Уверенно дошли до финала в гребле на каноэ в соревновании двоек на дистанции 500 м Захар Петров и Алексей Коровашков, но в решающем заплыве финишировали лишь четвертыми. Петров позже выступил в финале одиночек на 1000 м, продолжительное время шел вторым, но занял также четвертое место.

В соревнованиях по плаванию участвовал один российский спортсмен - Евгений Сомов. На 100-метровке брассом он дошел до полуфинала, на 50-м вольным стилем выбыл после предварительного заплыва.

Три российских спортсмена выступили в велогонках. В женской гонке с раздельного старта Тамара Дронова заняла 21-е место, в мужской Глеб Сырица - 31-е. В женской групповой гонке Дронова стала 47-й, Алена Иванченко - 72-й. В мужской Сырица не доехал до финиша.

Российские и белорусские спортсмены заявлены на участие в ОИ-2024 под нейтральным флагом, их достижения в медальный зачет не идут.