Культура

О жизни и труде врача Псковской губернии рассказали в музее-заповеднике «Изборск»

11.12.2025 16:11|ПсковКомментариев: 0

В фондах музея‑заповедника «Изборск» сохранилось уникальное собрание документов, рассказывающих о профессиональной деятельности доктора Эдуарда Заленского — врача, который в конце XIX — начале XX века внёс значительный вклад в развитие медицины Псковского края. Из материалов можно узнать о его борьбе с эпидемиями, открытии новой больницы, научной работе и последних годах жизни в Изборске. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе музея‑заповедника.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Эдуард Заленский родился 7 августа 1860 года в Ревеле (ныне – Таллин) Эстляндской губернии в семье штабс-капитана Якова-Станислава Заленского. В 1881 году он окончил Псковскую мужскую классическую гимназию, а в 1886 году – Московский университет, получив диплом о высшем медицинском образовании.

В декабре 1886 года доктор Заленский был приглашен Псковской губернской земской управой на борьбу с эпидемиями тифа, оспы и скарлатины. С 1 января 1888 года Эдуард Заленский был назначен земским врачом одного из четырёх медицинских участков Псковского уезда, к которому относились Прудская и Сидоровская волости, а также большая часть Докатовской и Мелеховской волостей. Его стараниями уже в 1895 году была открыта новая Прудская больница на 8 кроватей.

Эдуард Заленский активно занимался научной деятельностью: принимал участие в съездах земских врачей, публиковал статьи на медицинские темы в «Вестнике Псковского губернского земства», вел наблюдение за природными явлениями. Он покинул Псков 24 августа 1919 года и затем работал в этапных лазаретах Всероссийского земского союза в Гдове и Юрьеве (ныне – Тарту).

 

С 1 апреля 1920 года доктор Эдуард Заленский стал врачом Изборского участка. Изначально больница находилась в Кильске, затем ее перевели в Изборск (Псковская улица, дом №13). Здесь Эдуард Заленский провел последние годы своей жизни – 16 октября 1929 года он скончался, и был похоронен на кладбище по правую сторону от Сергиевской церкви.

Некоторые предметы, связанные с врачом, можно увидеть в усадьбе купца Белянина ежедневно с 10:00 до 18:00. Сборные экскурсии по экспозиции «Изборская земля – святые места для русской культуры» проводятся в 11:00, 13:00 и 15:00. Предварительная запись не требуется.

При подготовке материала использована статья: Н. Ф. Левин. Псковский врач Эдуард Заленский // Псков. – 2007. N 26. С. 149-158.

Источник: Псковская Лента Новостей
