Экономика

Псковичей предупредили об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области сообщает об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов. С 5 декабря он изменился с 770801001 на новое значение – 770701001. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Остальные реквизиты платежного документа при перечислении налоговых платежей остались прежними. Актуальные реквизиты при перечислении единого налогового платежа, которые должны быть указаны в платежном документе, следующие:

Получатель: Казначейство России (ФНС России);

ИНН получателя: ИНН 7727406020;

КПП получателя: КПП 770701001;

Наименование банка получателя средства: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, город Тула;

БИК получателя: БИК 017003983;

Номер счета получателя: №03100643000000018500;

Код бюджетной классификации: КБК единого налогового платежа 18201061201010000510.

Кроме того, актуальные реквизиты для осуществления платежей, администрируемых налоговыми органами, можно получить также на официальном сайте ФНС России в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности».