Псковичей предупредили об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области сообщает об изменении реквизита «КПП получателя» при уплате налогов. С 5 декабря он изменился с 770801001 на новое значение – 770701001. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.
Остальные реквизиты платежного документа при перечислении налоговых платежей остались прежними. Актуальные реквизиты при перечислении единого налогового платежа, которые должны быть указаны в платежном документе, следующие:
Кроме того, актуальные реквизиты для осуществления платежей, администрируемых налоговыми органами, можно получить также на официальном сайте ФНС России в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности».