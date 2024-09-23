Спартакиаду для молодежи провел в Пскове кавалер ордена Мужества

Спартакиаду для молодежи провел ветеран специальной военной операции в Пскове. Камиль Ижболдин на личном примере показал значимость физических нагрузок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Участник спецоперации, дважды кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Псковской региональной Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин совместно с Псковским региональным отделением «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» при участии советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Светланы Ивановой и учителя физкультуры Галины Уколовой провели спартакиаду в школе №24 города Пскова.
В рамках спартакиады во время урока физкультуры юноши пробежали стометровку, выполнили подтягивания на перекладине, а девушки – отжимания и бег на 60 метров. Перед тем, как приступить к соревнованиям, школьники под руководством Камиля Ижболдина выполнили комплекс подготовительных упражнений и сделали разминку. Боец СВО объяснял правильность выполнения спортивных заданий, подробно комментировал каждое действие и своим личным примером показывал мастер-класс.
Молодогвардейцы активно присоединились к выполнению физических упражнений на свежем воздухе, а затем помогали в организации стартов.
Победители спартакиады были отмечены грамотами директора школы и «Молодой Гвардии Единой России».