Спорт

Спартакиаду для молодежи провел в Пскове кавалер ордена Мужества

Спартакиаду для молодежи провел ветеран специальной военной операции в Пскове. Камиль Ижболдин на личном примере показал значимость физических нагрузок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Участник спецоперации, дважды кавалер ордена Мужества, заместитель председателя Псковской региональной Ассоциации ветеранов СВО Камиль Ижболдин совместно с Псковским региональным отделением «Единой России» и «Молодой Гвардии Единой России» при участии советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Светланы Ивановой и учителя физкультуры Галины Уколовой провели спартакиаду в школе №24 города Пскова.

В рамках спартакиады во время урока физкультуры юноши пробежали стометровку, выполнили подтягивания на перекладине, а девушки – отжимания и бег на 60 метров. Перед тем, как приступить к соревнованиям, школьники под руководством Камиля Ижболдина выполнили комплекс подготовительных упражнений и сделали разминку. Боец СВО объяснял правильность выполнения спортивных заданий, подробно комментировал каждое действие и своим личным примером показывал мастер-класс.

Молодогвардейцы активно присоединились к выполнению физических упражнений на свежем воздухе, а затем помогали в организации стартов.

«Сегодня мы выявили сильные и слабые стороны участников спартакиады. Все начинается с малого: с построения, с поведения, с отношения к классу и учителям. Среди вас есть спортивно подготовленные ребята, и это не может не радовать, а есть и те, кому надо бы задуматься и поработать над своим физическим состоянием. Поверьте, наступит время и это вам очень пригодится», – сказал Камиль Ижболдин. Он пожелал ребятам заниматься спортом, добиваться результатов и договорился, что в конце учебного года снова проведет спартакиаду для них и проверит, насколько вырос уровень их личного спортивного мастерства.

Победители спартакиады были отмечены грамотами директора школы и «Молодой Гвардии Единой России».