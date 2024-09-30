Спорт

При поддержке клуба единоборств ветеран СВО в Пскове возобновил тренировки

При поддержке руководителя клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Владимира Владимирова заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, кавалер двух орденов Мужества, ветеран СВО, гвардии капитан Камиль Ижболдин приступил к тренировкам в спортивном зале и принял участие в Дне борьбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Фотографии: «Отечество – Псковская область»

День борьбы состоялся в академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov под руководством старшего тренера Псковской области по джиу-джитсу Федора Шумейко. Договоренности об этом были достигнуты ранее, как только Камиль Ижболдин обратился к Владимиру Владимирову.

«Это мой первый выход на ковер после госпиталя и реабилитации», – сказал Камиль Ижболдин.

Он подчеркнул, что готов делиться своим спортивным опытом с подрастающим поколением, но еще и сам хотел бы выступать в соревнованиях по единоборствам.

На сегодняшний день Камиль Ижболдин обладает достаточно внушительным перечнем титулов и наград: победитель турнира «Память поколений» по жиму лёжа, призёр этапа кубка защитников Отечества по армрестлингу, победитель фестиваля северо-запада ВОИ по паурлифтингу, КМС по сумо, КМС по самбо, КМС по универсальному бою, КМС по военному четырёхборью, имеет 1 разряд по джиу-джитсу, 1 разряд по дзюдо, 1 разряд по армейскому рукопашному бою, 1 разряд по ММА, 1 разряд по боевому самбо.