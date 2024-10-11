Спорт

Зал для единоборств имени Дениса Дементьева открыли в Пскове

Церемония открытия нового зала единоборств имени Героя России Дениса Дементьева состоялась 11 октября в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На церемонии открытия присутствовал отец Дениса Дементьева. Для гостей были представлены показательные выступления в направлениях бокс, кикбоксинг, дзюдо и самбо. Память героя почтили возложением цветов.

Новый зал для единоборств находится по адресу: Рижский проспект, дом №61А.

Денис Дементьев родился 3 февраля 1982 года. В 1999 году окончил Многопрофильный правовой лицей №8.

С 2003 года служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск в Псковской области.

Денис Дементьев был выдающимся спортсменом, становился чемпионом престижных турниров по боксу, в том числе XXXVI Всероссийского традиционного турнира по боксу класса «А» в 2008 году и IV открытого чемпионата ВДВ по боксу в 2018 году. В 2020 году ему было присвоено звание мастера спорта по боксу.

В 2021 году Дементьев окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта.

В составе первого парашютно-десантного батальона 104 гвардейского десантно-штурмового полка гвардейской-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск с 12 апреля 2022 года выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции.

За проявленное мужество и героизм 24 октября 2022 года Денис Дементьев был награжден орденом Мужества.

4 февраля 2023 года гвардии лейтенант Дементьев погиб при выполнении боевой задачи. 14 февраля 2023 года указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, он был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).