Команда Псковской области завоевала медали на всероссийских соревнованиях по гимнастике

Команда Псковской области по художественной гимнастике спортивной школы «Гармония» завоевала медали на всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды на призы чемпионки мира Яны Лукониной». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.
Фото здесь и далее: Спортивная школа «Гармония»
По программе кандидата в мастера спорта (КМС) команда заняла 3-е место.
В гимнастических дуэтах по программе КМС золото взяли Дарья Егорова и Мария Иванова 2011 года рождения, а серебро — Мария Попова и Юлия Комлева.
Под руководством тренеров Натальи Яковлевны и Валентины Жидоморовой гимнастки показали высокий уровень подготовки и завоевали призовые места.