Общество

Минздрав разрешил провести исследования препарата для лечения мужского бесплодия

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований инновационного препарата для лечения мужского бесплодия на основе клеточных технологий, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«В рамках мероприятия по разработке и обеспечению доступности для оказания медицинской помощи препаратов, разработанных на основе клеточных технологий, технологий тканевой инженерии, клеточных продуктах, федерального проекта "Медицинская наука для человека" учеными МГУ осуществляется разработка лекарственного препарата на основе клеточных технологий на основе секретома мезенхимных стромальных клеток человека для лечения мужского бесплодия», - сказал Михаил Мурашко журналистам.

Он отметил, что уже получено разрешение на проведение клинических исследований, пишет РИА Новости.