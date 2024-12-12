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Житель Себежского района осужден за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов

17.12.2024 09:33|ПсковКомментариев: 0

Житель Себежского района осужден по оперативным материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Себежский» за хранение взрывчатки и изготовление боеприпасов к оружию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ. 

 

Установлено, что фигурант в своём доме незаконно хранил взрывчатое вещество. Как установила экспертиза, оно пригодно для производства подрывных работ. Также доказано, что гражданин незаконно изготовил боеприпасы к огнестрельному оружию. 

Себежский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение взрывчатых веществ) и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию). Фигурант привлечен к уголовной ответственности. 
Приговор вступил в законную силу.

Теги: #УФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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