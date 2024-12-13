Общество

Минтранс подтвердил прогноз авиаперевозок в 2024 году в объеме более 110 млн человек

Российские авиакомпании по итогам 2024 года перевезут более 110 млн человек, причем 86 млн человек - на внутренних линиях. Об этом в интервью «России-24» рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Да, он может быть небольшой в процентном отношении, но все-таки больше 110 млн пассажиров, мы предполагаем, что у нас по итогам 2024 года воспользуются нашими авиакомпаниями. Причем большинство из них, из 110 млн, 86 млн - это внутренние региональные перевозки, межрегиональные перевозки», - сказал он.

Министр добавил, что роста числа авиапроисшествий Минтранс РФ не фиксирует. «Мы не видим роста и количества авиационных происшествий. Безусловно, они случаются, но на уровне предыдущих лет. Мы, конечно, боремся за то, чтобы минимизировать такие происшествия. И вместе с авиакомпаниями работаем в этом направлении», - добавил Старовойт.